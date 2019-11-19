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|Нефть Brent (доллар/баррель)
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|0,05
|8,53
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|4,76
|579,57
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|Shanghai Composite
|2 922,61
|31,27
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|15 575,70
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2019)
https://report.az/storage/news/083cb688f27473285d0501e51a09dd5a/8125b239-011b-4e2a-aae8-67306d186fc4_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости