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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,33 0,05 8,53
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,92 -0,89 11,51
Золото (доллар/унция) 1 470,70 2,20 189,40
Индексы
Dow-Jones 28 036,22 31,33 4 708,76
S&P 500 3 122,03 1,57 615,18
Nasdaq 8 549,94 9,11 1 914,66
Nikkei 23 317,70 14,38 3 302,93
Dax 13 207,01 -34,74 2 648,05
FTSE 100 7 307,70 4,76 579,57
CAC 40 5 929,79 -9,48 1 199,10
Shanghai Composite 2 922,61 31,27 428,71
Bist 100 106 846,18 1 466,47 15 575,70
RTS 1 443,02 -6,40 374,30
Валюта
USD/EUR 1,1075 0,0022 -0,0392
USD/GBP 1,2954 0,0057 0,0200
JPY/USD 108,5700 -0,2300 -1,1200
RUB/USD 63,8920 0,1345 -5,4594
TRY/USD 5,7391 -0,0086 0,4497
CNY/USD 7,0263 0,0169 0,1478
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