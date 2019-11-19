Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2019)

19 ноября, 2019 09:16

https://report.az/storage/news/083cb688f27473285d0501e51a09dd5a/8125b239-011b-4e2a-aae8-67306d186fc4_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,33 0,05 8,53 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,92 -0,89 11,51 Золото (доллар/унция) 1 470,70 2,20 189,40 Индексы Dow-Jones 28 036,22 31,33 4 708,76 S&P 500 3 122,03 1,57 615,18 Nasdaq 8 549,94 9,11 1 914,66 Nikkei 23 317,70 14,38 3 302,93 Dax 13 207,01 -34,74 2 648,05 FTSE 100 7 307,70 4,76 579,57 CAC 40 5 929,79 -9,48 1 199,10 Shanghai Composite 2 922,61 31,27 428,71 Bist 100 106 846,18 1 466,47 15 575,70 RTS 1 443,02 -6,40 374,30 Валюта USD/EUR 1,1075 0,0022 -0,0392 USD/GBP 1,2954 0,0057 0,0200 JPY/USD 108,5700 -0,2300 -1,1200 RUB/USD 63,8920 0,1345 -5,4594 TRY/USD 5,7391 -0,0086 0,4497 CNY/USD 7,0263 0,0169 0,1478