Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2019)

7 ноября, 2019 10:03

https://report.az/storage/news/63cc30b8cd41142260efd95e80c846e8/ad7e6ed2-789c-4730-84b7-6c83db4a483b_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 61,69 -0,87 7,89 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,32 -0,56 10,91 Золото (доллар/унция) 1 492,70 4,70 211,40 Индексы Dow-Jones 27 492,56 -0,07 4 165,10 S&P 500 3 076,78 2,16 569,93 Nasdaq 8 410,63 -24,05 1 775,35 Nikkei 23 279,70 8,38 3 264,93 Dax 13 179,89 31,39 2 620,93 FTSE 100 7 396,65 8,57 668,52 CAC 40 5 866,74 19,85 1 136,05 Shanghai Composite 2 969,81 -16,10 475,91 Bist 100 101 143,74 618,44 9 873,26 RTS 1 471,38 10,88 402,66 Валюта USD/EUR 1,1059 -0,0013 -0,0408 USD/GBP 1,2844 -0,0035 0,0090 JPY/USD 108,7000 -0,3600 -0,9900 RUB/USD 63,7756 0,3177 -5,5758 TRY/USD 5,7606 0,0055 0,4712 CNY/USD 7,0214 0,0250 0,1429