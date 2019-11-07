|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,69
|-0,87
|7,89
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,32
|-0,56
|10,91
|Золото (доллар/унция)
|1 492,70
|4,70
|211,40
|Индексы
|Dow-Jones
|27 492,56
|-0,07
|4 165,10
|S&P 500
|3 076,78
|2,16
|569,93
|Nasdaq
|8 410,63
|-24,05
|1 775,35
|Nikkei
|23 279,70
|8,38
|3 264,93
|Dax
|13 179,89
|31,39
|2 620,93
|FTSE 100
|7 396,65
|8,57
|668,52
|CAC 40
|5 866,74
|19,85
|1 136,05
|Shanghai Composite
|2 969,81
|-16,10
|475,91
|Bist 100
|101 143,74
|618,44
|9 873,26
|RTS
|1 471,38
|10,88
|402,66
|Валюта
|USD/EUR
|1,1059
|-0,0013
|-0,0408
|USD/GBP
|1,2844
|-0,0035
|0,0090
|JPY/USD
|108,7000
|-0,3600
|-0,9900
|RUB/USD
|63,7756
|0,3177
|-5,5758
|TRY/USD
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|0,0055
|0,4712
|CNY/USD
|7,0214
|0,0250
|0,1429
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2019)
https://report.az/storage/news/63cc30b8cd41142260efd95e80c846e8/ad7e6ed2-789c-4730-84b7-6c83db4a483b_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости