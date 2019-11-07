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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 61,69 -0,87 7,89
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,32 -0,56 10,91
Золото (доллар/унция) 1 492,70 4,70 211,40
Индексы
Dow-Jones 27 492,56 -0,07 4 165,10
S&P 500 3 076,78 2,16 569,93
Nasdaq 8 410,63 -24,05 1 775,35
Nikkei 23 279,70 8,38 3 264,93
Dax 13 179,89 31,39 2 620,93
FTSE 100 7 396,65 8,57 668,52
CAC 40 5 866,74 19,85 1 136,05
Shanghai Composite 2 969,81 -16,10 475,91
Bist 100 101 143,74 618,44 9 873,26
RTS 1 471,38 10,88 402,66
Валюта
USD/EUR 1,1059 -0,0013 -0,0408
USD/GBP 1,2844 -0,0035 0,0090
JPY/USD 108,7000 -0,3600 -0,9900
RUB/USD 63,7756 0,3177 -5,5758
TRY/USD 5,7606 0,0055 0,4712
CNY/USD 7,0214 0,0250 0,1429
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