Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)

5 июня, 2020 09:58

https://report.az/storage/news/bcd2db432c50bff92dac488b434e29f7/1f20f9f2-045e-40a8-8093-2d0c307b9163_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 39,35 0,11 - 28,98 Нефть WTI (доллар/баррель) 36,81 0,26 - 24,96 Золото (доллар/унция) 1 727,40 21 209,3 Индексы Dow-Jones 26 281,82 11,93 - 2 363,44 S&P 500 3 112,35 - 10,52 - 127,67 Nasdaq 9 615,81 - 67,1 609,19 Nikkei 22 695,74 38,77 - 979,33 Dax 12 430,56 - 56,8 - 906,55 FTSE 100 6 341,44 - 40,97 - 1 303,46 CAC 40 5 011,98 - 10,4 - 1 025,11 Shanghai Composite 2 919,25 2,08 - 114,08 Bist 100 109 433,19 321,85 - 4 250,41 RTS 1 257,31 - 44,57 - 292,09 Валюта USD/EUR 1,1231 0,0013 0,0033 USD/GBP 1,2566 0,0023 - 0,0547 JPY/USD 108,7100 - 0,3 - 0,45 RUB/USD 69,1098 0,5373 6,9723 TRY/USD 6,7598 0,0197 0,8104 CNY/USD 7,1189 - 0,0071 0,1392

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