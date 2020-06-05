|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|39,35
|0,11
|- 28,98
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|36,81
|0,26
|- 24,96
|Золото (доллар/унция)
|1 727,40
|21
|209,3
|Индексы
|Dow-Jones
|26 281,82
|11,93
|- 2 363,44
|S&P 500
|3 112,35
|- 10,52
|- 127,67
|Nasdaq
|9 615,81
|- 67,1
|609,19
|Nikkei
|22 695,74
|38,77
|- 979,33
|Dax
|12 430,56
|- 56,8
|- 906,55
|FTSE 100
|6 341,44
|- 40,97
|- 1 303,46
|CAC 40
|5 011,98
|- 10,4
|- 1 025,11
|Shanghai Composite
|2 919,25
|2,08
|- 114,08
|Bist 100
|109 433,19
|321,85
|- 4 250,41
|RTS
|1 257,31
|- 44,57
|- 292,09
|Валюта
|USD/EUR
|1,1231
|0,0013
|0,0033
|USD/GBP
|1,2566
|0,0023
|- 0,0547
|JPY/USD
|108,7100
|- 0,3
|- 0,45
|RUB/USD
|69,1098
|0,5373
|6,9723
|TRY/USD
|6,7598
|0,0197
|0,8104
|CNY/USD
|7,1189
|- 0,0071
|0,1392
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)
https://report.az/storage/news/bcd2db432c50bff92dac488b434e29f7/1f20f9f2-045e-40a8-8093-2d0c307b9163_292.jpg
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