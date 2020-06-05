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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 39,35 0,11 - 28,98
Нефть WTI (доллар/баррель) 36,81 0,26 - 24,96
Золото (доллар/унция) 1 727,40 21 209,3
Индексы
Dow-Jones 26 281,82 11,93 - 2 363,44
S&P 500 3 112,35 - 10,52 - 127,67
Nasdaq 9 615,81 - 67,1 609,19
Nikkei 22 695,74 38,77 - 979,33
Dax 12 430,56 - 56,8 - 906,55
FTSE 100 6 341,44 - 40,97 - 1 303,46
CAC 40 5 011,98 - 10,4 - 1 025,11
Shanghai Composite 2 919,25 2,08 - 114,08
Bist 100 109 433,19 321,85 - 4 250,41
RTS 1 257,31 - 44,57 - 292,09
Валюта
USD/EUR 1,1231 0,0013 0,0033
USD/GBP 1,2566 0,0023 - 0,0547
JPY/USD 108,7100 - 0,3 - 0,45
RUB/USD 69,1098 0,5373 6,9723
TRY/USD 6,7598 0,0197 0,8104
CNY/USD 7,1189 - 0,0071 0,1392
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