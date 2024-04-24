Подписаны документы о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Кыргызстаном

Между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызстана подписан протокол о сотрудничестве в области обмена статистической информацией о взаимной торговле и Соглашение о сотрудниче

Между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызстана подписан протокол о сотрудничестве в области обмена статистической информацией о взаимной торговле и Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с целью совершенствования таможенного управления.

Как сообщает Report, документы подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

Отметим, что 24 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.