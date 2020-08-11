Подписано соглашение между Центробанком Азербайджана и IFC

В рамках проекта предполагается работа по созданию нормативно-правовой базы, разработке дорожной карты по применению открытого банковского подхода и функционированию системы мгновенных платежей

В рамках “Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018-2020 годы”, утвержденной распоряжением президента Азербайджана № 508 от 26 сентября 2018 года, Центробанк продолжает реализацию комплексных мероприятий.

Одним из важных новшеств в деятельности ЦБА является внедрение новых финансовых инструментов в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, сообщили Report в Центробанке.

В целях повышения доступности к банковским продуктам и услугам ЦБА подписал соглашение с Международной финансовой корпорацией, входящей в группу Всемирного банка. В рамках проекта предполагается работа по созданию нормативно-правовой базы, разработке дорожной карты по применению открытого банковского подхода и функционированию системы мгновенных платежей.