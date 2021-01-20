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Почему дешевеет биткоин?

Почему дешевеет биткоин? Однако инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина
Финансы
20 января 2021 г. 13:25
Почему дешевеет биткоин?
Небольшая коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы минфина США Джанет Йеллен, однако инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Binance (крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа) в России Глеб Костарев.
Сегодня биткоин торгуется на уровне 35 469 долларов, потеряв около 2,64% за последние сутки, отметил эксперт.
На бирже Binance биткоин дешевеет на 4,12%, до 35 748 долларов. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.
"Аналитики во много связывают небольшую коррекцию биткоина и рынка в целом с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен", - сказал Костарев.
Однако, по словам эксперта, институциональные инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочные перспективы биткоина. "Vailshire Capital Management и PlanB дали новые позитивные прогнозы относительно будущей цены исторической монеты", - пояснил он.
"Примечательно, что вчера Ethereum достиг своего исторического ценового максимума в 1 428 долларов. Ethereum опережает биткоин по темпам роста. В больше степени это может быть связано с запуском Ethereum 2.0, а также предстоящим добавлением Чикагской товарной биржей (CME) фьючерсов на монету", - резюмировал Костарев.
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