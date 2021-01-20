Почему дешевеет биткоин?

Глеб Костарев. Небольшая коррекция биткоина может быть связана с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы минфина США Джанет Йеллен, однако инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Binance (крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа) в России

Сегодня биткоин торгуется на уровне 35 469 долларов, потеряв около 2,64% за последние сутки, отметил эксперт.

На бирже Binance биткоин дешевеет на 4,12%, до 35 748 долларов. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Аналитики во много связывают небольшую коррекцию биткоина и рынка в целом с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен", - сказал Костарев.

Однако, по словам эксперта, институциональные инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочные перспективы биткоина. "Vailshire Capital Management и PlanB дали новые позитивные прогнозы относительно будущей цены исторической монеты", - пояснил он.