По виду страхования от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве выплачено 2,6 млн манатов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь сборы страховых компаний по виду обязательного страхования от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 30 млн 243,7 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 2 млн 247,6 тыс. манатов или 8,03% больше, чем в январе-сентябре этого года, и на 1 млн 434,3 тыс. манатов или 4,99% – в аналогичном периоде прошлого года.

Выплаты в этом сегменте составили 2 млн 597,2 тыс. манатов, что на 236,9 тыс. манатов или 10,04% превышает показатель за январь-сентябрь этого года, и на 34,9 тыс. манатов или 1,33% меньше показателя годом ранее.

В целом выплаты по виду обязательного страхования от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 8,59% общих страховых выплат.