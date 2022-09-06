По линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдано 53 млн манатов кредитов

По линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда 669 лицам в Азербайджане выдано кредитов на сумму 53 млн манатов.

По линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда 669 лицам в Азербайджане выдано кредитов на сумму 53 млн манатов.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Фонда Ильхам Келешов.

"С 2018 года в стране введен гарантийный механизм по ипотечным кредитам. Предоставление и оформление гарантий по ипотечным кредитам, взаимоотношения сторон регулируются "Правилом предоставления гарантий по ипотечным кредитам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом", утвержденным указом президента от 1 мая 2018 года", - отметил гендиректор.