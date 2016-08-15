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    ​Платное обучение в вузах Азербайджана подорожало на 8%

    В аналогичном периоде прошлого года годовой прирост составил 3%

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане платное высшее образование в январе-июле подорожало на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на индекс цен и тарифов на платные услуги, оказываемые населению, Госкомстата, в аналогичном периоде прошлого года годовой прирост составил 3%.

    Отметим, что цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, в июле текущего года в месячном исчислении выросли на 1,0 %, в январе-июле в годовом исчислении подорожали на 4,7%. 

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