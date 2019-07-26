Petkim выплатил очередные проценты по евробондам

Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществил третью процентную выплату по евробондам в объеме 500 млн долларов США, размещенным на Ирландской фондовой бирже.

Как сообщает Report, об этом сообщил Petkim на Платформе информирования турецкой общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

Отмечено, что на счета владельцев евробондов перечислено в целом 14 687 500 долларов.

Отметим, что Petkim (Petrokimya) Holding 26 января этого года разместил первую эмиссию евробондов объемом 500 млн долларов на Ирландской бирже. Годовая доходность облигаций со сроком обращения 5 лет составляет 5,875%.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.