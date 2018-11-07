Песков: Давосский форум проигрывает, не приглашая российских бизнесменов

© REUTERS

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Не приглашая крупных российских бизнесменов, Всемирный экономический форум в Давосе проиграет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в России проводятся несколько крупных международных экономических форумов, которые составляют конкуренцию Давосу.

Ранее газета Financial Times сообщила, что три бизнесмена - Дерипаска, Вексельберг и Костин - не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе. По словам источников издания, это связано с обеспокоенностью международных организаций из-за американских санкций, введенных против российских предпринимателей в апреле этого года.