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    Песков: Давосский форум проигрывает, не приглашая российских бизнесменов

    © REUTERS

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Не приглашая крупных российских бизнесменов, Всемирный экономический форум в Давосе проиграет.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы", - сказал он.

    При этом Песков подчеркнул, что в России проводятся несколько крупных международных экономических форумов, которые составляют конкуренцию Давосу.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что три бизнесмена - Дерипаска, Вексельберг и Костин - не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе. По словам источников издания, это связано с обеспокоенностью международных организаций из-за американских санкций, введенных против российских предпринимателей в апреле этого года.

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