​Первая встреча стран-участниц AIIB состоится в июне

Баку. 7 января. REPORT. AZ/ В июне этого года в Пекине состоится первая встреча стран-участниц Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).

Как сообщает Report, об этом пишет China Daily со ссылкой на источник в министерстве финансов Китая.

По словам источника, страны-участницы AİİB намерены проводить встречи в июне каждого года. Также в Пекине 16-18 января пройдет встреча совета управляющих и совета директоров AIIB.

Отметим, что 29 июня представители 57 стран-учредителей AIIB подписали в Пекине соглашение о создании банка. Доля Азербайджана в капитале AIIB составляет 0,25% (245,1 млн. долларов).