 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Первая встреча стран-участниц AIIB состоится в июне

    В Пекине 16-18 января пройдет встреча совета управляющих и совета директоров

    Баку. 7 января. REPORT. AZ/ В июне этого года в Пекине состоится первая встреча стран-участниц Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). 

    Как сообщает Report, об этом пишет China Daily со ссылкой на источник в министерстве финансов Китая.

    По словам источника, страны-участницы AİİB намерены проводить встречи в июне каждого года. Также в Пекине 16-18 января пройдет встреча совета управляющих и совета директоров AIIB.

    Отметим, что 29 июня представители 57 стран-учредителей AIIB подписали в Пекине соглашение о создании банка. Доля Азербайджана в капитале AIIB составляет 0,25% (245,1 млн. долларов).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi