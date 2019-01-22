Персонал финансового сектора Азербайджана увеличился

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число работников финансового и страхового сектора Азербайджана по состоянию на 1 декабря 2018 года составило 25,1 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 4,8 тыс. человек заняты в государственном, 20,3 тыс. человек - в частном секторе.

Численность работников этой сферы в ноябре увеличилась на 100 человек за счет работников частного сектора, в государственном секторе их численность не изменилась.

Среднемесячная номинальная зарплата наемных работников финансового и страхового сектора незначительно сократилась и в периоде с января по ноябрь 2018 года составила 1 450 манатов, в том числе в государственном секторе - 1 412,6 маната, в частном - 1 458,7 маната.

Число работающих по найму по состоянию на 1 декабря 2018 года в Азербайджане составило 1 553,6 тыс. человек, из них 888,1 тыс. человек заняты в государственном, 665,5 тыс. человек - в частном секторе экономики. В нефтяном секторе задействованы 34 тыс. человек, в ненефтяном - 1 519,6 тыс. человек.