PayPal и Google договорились о создании альянса в сфере ИИ
Финансы
- 18 сентября, 2025
- 03:56
Google и PayPal планируют совместно развивать торговлю и платежи на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Как сообщает Report, с этой целью компании заключили многолетнее партнерство, которое предусматривает интеграцию цифровых платежных решений PayPal в ряд продуктов Google.
PayPal будет использовать искусственный интеллект Google для улучшения сервисов и повышения безопасности, заявил Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet, материнской компании Google.
Google, в свою очередь, будет глубже интегрировать платежные возможности PayPal. Отдел корпоративных платежей PayPal станет ключевым поставщиком, обрабатывающим карточные платежи через такие продукты, как Google Cloud, Google Ads и Google Play.
