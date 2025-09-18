PayPal и Google договорились о создании альянса в сфере ИИ

Google и PayPal планируют совместно развивать торговлю и платежи на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, с этой целью компании заключили многолетнее партнерство, которое предусматривает интеграцию цифровых платежных решений PayPal в ряд продуктов Google.

PayPal будет использовать искусственный интеллект Google для улучшения сервисов и повышения безопасности, заявил Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet, материнской компании Google.

Google, в свою очередь, будет глубже интегрировать платежные возможности PayPal. Отдел корпоративных платежей PayPal станет ключевым поставщиком, обрабатывающим карточные платежи через такие продукты, как Google Cloud, Google Ads и Google Play.