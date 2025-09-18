PayPal və Google süni intellekti birgə inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər
Maliyyə
- 18 sentyabr, 2025
- 07:17
Google və PayPal süni intellekt (AI) ilə təchiz edilmiş ticarət və ödənişləri birgə inkişaf etdirməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, şirkətlər bu məqsədlə PayPal-ın rəqəmsal ödəniş həllərinin bir sıra Google məhsullarına inteqrasiyasını özündə ehtiva edən çoxillik əməkdaşlığa başlayıblar.
Google-un ana şirkəti Alphabet-in baş direktoru Sundar Piçai bildirib ki, PayPal xidmətləri təkmilləşdirmək və təhlükəsizliyi artırmaq üçün Google-un süni intellektindən istifadə edəcək.
Google da öz növbəsində PayPal-ın ödəniş imkanlarını daha da inteqrasiya edəcək.
PayPal-ın müəssisə ödənişləri bölməsi Google Cloud, Google Ads və Google Play kimi məhsullar vasitəsilə kart ödənişlərini emal edən əsas provayderə çevriləcək.
