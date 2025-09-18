İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 07:17
    PayPal və Google süni intellekti birgə inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər

    Google və PayPal süni intellekt (AI) ilə təchiz edilmiş ticarət və ödənişləri birgə inkişaf etdirməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, şirkətlər bu məqsədlə PayPal-ın rəqəmsal ödəniş həllərinin bir sıra Google məhsullarına inteqrasiyasını özündə ehtiva edən çoxillik əməkdaşlığa başlayıblar.

    Google-un ana şirkəti Alphabet-in baş direktoru Sundar Piçai bildirib ki, PayPal xidmətləri təkmilləşdirmək və təhlükəsizliyi artırmaq üçün Google-un süni intellektindən istifadə edəcək.

    Google da öz növbəsində PayPal-ın ödəniş imkanlarını daha da inteqrasiya edəcək.

    PayPal-ın müəssisə ödənişləri bölməsi Google Cloud, Google Ads və Google Play kimi məhsullar vasitəsilə kart ödənişlərini emal edən əsas provayderə çevriləcək.

