Пауэлл: Решение ФРС принято в целях "управления рисками"

Решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о снижении ставок принято в целях "управления рисками".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

По его словам, структура рисков в экономике изменилась: если раньше главным вызовом оставалась высокая инфляция, то теперь все более заметен спад на рынке труда.

ФРС долгое время твердо придерживался процентных ставок, поскольку инфляция оставалась выше целевого показателя в 2%. При этом Пауэлл выразил опасения, что тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, со временем могут сильнее разогнать рост цен.

"Мы начали наблюдать влияние роста цен на товары в структуре инфляции. Фактически именно рост цен на товары объясняет почти весь прирост инфляции в этом году", - отметил Пауэлл. По его словам, пока эффект незначителен, но он будет нарастать в течение оставшейся части года и в 2026 году.

В августе индекс потребительских цен вырос на 2,9% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с января. С апреля инфляция в США ускоряется практически каждый месяц.