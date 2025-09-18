Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пауэлл: Решение ФРС принято в целях "управления рисками"

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    Пауэлл: Решение ФРС принято в целях управления рисками

    Решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о снижении ставок принято в целях "управления рисками". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. 

    По его словам, структура рисков в экономике изменилась: если раньше главным вызовом оставалась высокая инфляция, то теперь все более заметен спад на рынке труда.

    ФРС долгое время твердо придерживался процентных ставок, поскольку инфляция оставалась выше целевого показателя в 2%. При этом Пауэлл выразил опасения, что тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, со временем могут сильнее разогнать рост цен.

    "Мы начали наблюдать влияние роста цен на товары в структуре инфляции. Фактически именно рост цен на товары объясняет почти весь прирост инфляции в этом году", - отметил Пауэлл. По его словам, пока эффект незначителен, но он будет нарастать в течение оставшейся части года и в 2026 году.

    В августе индекс потребительских цен вырос на 2,9% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с января. С апреля инфляция в США ускоряется практически каждый месяц.

