PASHA Bank Georgia завершил квартал с чистой прибылью в 2,6 млн манатов

Дочерняя компания ОАО PASHA Bank в Грузии (PASHA Bank Georgia) завершила первый квартал 2026 года с чистой прибылью в размере 4,074 млн лари (2,567 млн манатов) против чистого убытка в аналогичный период 2025 года в размере 915 тыс. лари (576 тыс. манатов).

Как сообщает Report, прибыль PASHA Bank Georgia до налогообложения в январе-марте 2026 года составила 4,307 млн лари (2,713 тыс. манатов, год назад был убыток), а выплаты по налогу на прибыль - 233 тыс. лари (147 тыс. манатов, +2,7 раза).

На 1 апреля этого года активы PASHA Bank Georgia составили 669,046 млн лари (421,499 млн манатов), что на 4,5% меньше, чем год назад. Из них 417,279 млн лари (262,886 млн манатов) составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 7,8%.

Обязательства банка за отчетный период сократились на 9% - до 524,973 млн лари (330,733 млн манатов), в том числе депозитный портфель сократился на 13,3% - до 426,731 млн лари (268,841 млн манатов), а балансовый капитал увеличился на 17% - до 144,074 млн лари (90,767 млн манатов).

PASHA Bank Georgia начал свою деятельность в 2013 году. Его уставный капитал составляет 136,8 млн лари (84,184 млн манатов). 85,1% акций дочернего банка принадлежат PASHA Bank, а 14,9% - ООО PASHA Holding, в которое входит банк.

1 лари = 0,63 маната