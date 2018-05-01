Pasha Bank доведет активы до 5 млрд манатов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Pasha Bank намерен перевести 90% банковских операций клиентов в цифровые каналы в 2020 году, а 10% придется на наличные операции".

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции председатель правления Pasha Bank Талех Казимов.

Он отметил, что в этом году банк откроет один филиал в регионе и один в Баку, и в последующие годы планирует продолжить открытие филиалов.

Т.Казимов подчеркнул, что банк намерен увеличить кредитный портфель в сфере малого и среднего предпринимательства с 25 млн манатов до 170 млн к 2020 году:

"Это означает семикратный рост. Вы то же время Pasha Bank намерен увеличить общий кредитный портфель с одного до 2 млрд манатов к 2020 году. Мы доведем активы банка до 5,2 млрд манатов. Клиентами банка являются 5 000 юридических лиц, количество операций в этой сфере увеличилось на 70%, общий оборот – 35%. Число клиентов в частном банкинге выросло с 33 до 104 тыс.".

Отметим, что, согласно консолидированному финансовому отчету за 2017 год, активы Pasha Bank в годовом исчислении увеличились на 20%, до 4 млрд манатов. Кредитный портфель банка увеличился на 21%, до 1,4 млрд манатов, чистая прибыль – на 30%, до 89 млн манатов. Из них 83 млн получено с азербайджанского рынка.