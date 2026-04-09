    PAŞA Sığorta раскрыла финансовое положение

    Финансы
    09 апреля, 2026
    • 13:55
    PAŞA Sığorta раскрыла финансовое положение

    ОАО PAŞA Sığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 39,506 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 5,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году доналоговая прибыль PAŞA Sığorta составила 48,282 (на 6% меньше по сравнению с предыдущим годом), а выплаты по налогу на прибыль - 8,776 млн манатов (на 9,2% меньше).

    По состоянию на 1 января текущего года активы компании составили 316,043 млн манатов, что на 13,6% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли на 17,8%, достигнув 218,834 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 5%, составив 97,209 млн манатов.

    Напомним, что компания PAŞA Sığorta была создана в 2010 году. Ее уставный капитал составляет 50 млн манатов. 100% акций компании принадлежат ООО PAŞA Holding, в состав которого она входит.

    ОАО PAŞA Sığorta Финансовое положение
    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

