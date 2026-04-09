"PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 09 aprel, 2026
- 13:21
"PAŞA Sığorta" ASC 2025-ci ili 39,506 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 5,3 % azdır.
Ötən il "PAŞA Sığorta"nın vergiyəqədərki mənfəəti 48,282 (əvvəlki ilə nisbətən 6 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 8,776 milyon manat (9,2 % az) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "PAŞA Sığorta"nın aktivləri 316,043 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 13,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 17,8 % artaraq 218,834 milyon manata, balans kapitalı isə 5 % artaraq 97,209 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "PAŞA Sığorta" şirkəti 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 50 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə məxsusdur.