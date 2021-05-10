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Panasonic завершил финансовый год с самыми низкими за 25 лет продажами

Panasonic завершил финансовый год с самыми низкими за 25 лет продажами Из-за пандемии продажи корпорации составили $63 млрд, что на 11% меньше, чем годом ранее
Финансы
10 мая 2021 г. 13:50
Panasonic завершил финансовый год с самыми низкими за 25 лет продажами

Японская компания Panasonic закончила 2020 финансовый год (завершился 31 марта 2021 года) с самым низким объемом продаж за последние 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня отчетные данные компании.

Согласно опубликованным данным, продажи корпорации в минувшем финансовом году составили 6,69 трлн иен (около $63 млрд), что на 11% меньше, чем годом ранее. Общая прибыль корпорации за год снизилась на 27% и вышла на отметку в 165,1 млрд иен ($1,5 млрд). В качестве основного фактора снижения продаж и прибыли корпорации отметила ситуацию с распространением в мире коронавируса.

В то же время в Panasonic рассчитывают, что в 2021 финансовом году (начался 1 апреля 2021 года) на фоне общего восстановления экономики корпорации удастся продемонстрировать рост продаж и общей прибыли. В частности, в компании рассчитывают на рост общей прибыли в размере 28%.

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