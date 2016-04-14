​Палата надзора за финансовыми рынками сделала заявление по поводу консолидации банков

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Процесс консолидации банков может быть осуществлен в рамках их стратегических интересов и собственных инициатив. Об этом сообщили в Палате надзора за финансовыми рынками Азербайджана в ответ на вопрос Report о консолидации банков: "В настоящее время предпринимаются важные меры в направлении усиления финансовой стабильности банковской системы и уже наблюдается тенденция к стабилизации сектора. Процесс консолидации может быть осуществлен в рамках стратегических интересов и собственных инициатив банков".

Напомним, что хотя ранее ОАО AGBank достиг с банками первоначального соглашения о консолидации, однако впоследствии принял решение продолжить независимую деятельность. Помимо этого, несколько лишенных лицензии со стороны Центробанка банков объединились и предпринимают усилия в направлении восстановления лицензий.

Кроме того, Палата продолжает меры по стимулированию вкладов в национальной валюте в зависимости от рыночных трендов: "Мы приступили к внедрению дифференциального подхода к страхованию вкладов в национальной и иностранной валюте. Это важный шаг для стимулирования манатных вкладов. В дальнейшем могут предприниматься дополнительные меры в зависимости от рыночных трендов".