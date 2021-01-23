Открытая валютная позиция Международного банка Азербайджана снизилась в 1,7 раза

Об этом отмечает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings

Открытая валютная позиция Международного банка Азербайджана (МБА) по-прежнему велика и составляет около 0,7 млрд долларов США, хотя она существенно снизилась с 1,9 млрд долларов США в 2017 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по суверенным рейтингам Азербайджана.

«Тем не менее, мы считаем, что большинство рисков для суверенного государства со стороны слабой банковской системы уже материализовались, поэтому мы рассматриваем дополнительные условные обязательства как относительно ограниченные», - отмечает S&P.

Как отмечается в отчете, правительство внесло существенный вклад в реструктуризацию долга МБА в 2017 году, напрямую приняв на себя обязательства банка в размере 2,3 миллиарда долларов США.

«Правительство впоследствии перевело под гарантию государства проблемные кредиты банка по балансовой стоимости около 11 млрд манатов в государственную небанковскую кредитную организацию AqrarKredit Мы включаем суверенную гарантию по непогашенным кредитам AqrarKredit на 9,5 млрд манатов от Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в государственный долг», - говорится в отчете.

Отметим, что начавшийся в 2017 году процесс реструктуризации банка был успешно завершен при поддержке правительства. В настоящее время реализуется стратегия развития МБА, рассчитанная до 2022 года.

МБА завершил январь-сентябрь 2020 года с чистой прибылью в размере 135 млн 397,24 тыс. манатов (спад в 2,4 раза по сравнению с январем-сентябрем 2019 года).

Международный банк Азербайджана создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%.