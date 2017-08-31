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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.08.2017)

    Нефть Brent - 50,86 доллара за баррель

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой
    закрытия предыдущего дня    		 Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,86 -1,14 -5,96
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,96 -0,48 -7,76
    Золото (доллар/унция) 1 314,1 -4,8 164,1
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