Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.08.2017)

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,86
|-1,14
|-5,96
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,96
|-0,48
|-7,76
|Золото (доллар/унция)
|1 314,1
|-4,8
|164,1
|Индексы
|Dow-Jones
|21 892,43
|27,06
|2 129,83
|S&P 500
|2 457,59
|11,29
|218,76
|Nasdaq
|6 368,31
|66,42
|985,2
|Nikkei
|19 506,54
|143,99
|392,17
|Dax
|12 002,47
|56,59
|521,41
|FTSE 100
|7 365,26
|27,83
|222,43
|CAC 40
|5 056,34
|24,42
|194,03
|Shanghai Composite
|3 363,63
|-1,6
|259,99
|Bist 100
|11 0423,1
|0
|32 284,44
|RTS
|1 084,41
|16,83
|-67,92
|Валюта
|USD/EUR
|1,1884
|-0,0088
|0,1368
|USD/GBP
|1,2925
|0,0007
|0,0587
|JPY/USD
|110,24
|0,53
|-9,05
|RUB/USD
|58,5157
|-0,3081
|-2,7573
|TRY/USD
|3,4516
|0,004
|-0,0761
|CNY/USD
|6,594
|-0,0023
|-0,351
Tural İbadlıАвтор новости
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