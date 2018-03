Main indicators of world commodity, stock and currency markets (31.08.2017)

31 August, 2017 10:11

Baku. 31 August. REPORT.AZ/ Last price

Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel)

50,86 -1,14 -5,96 WTI (dollar/barrel) 45,96 -0,48 -7,76 Gold (dollar/ounce)

1 314,1 -4,8 164,1 Indices Dow-Jones 21 892,43 27,06 2 129,83 S&P 500 2 457,59 11,29 218,76 Nasdaq 6 368,31 66,42 985,2 Nikkei 19 506,54 143,99 392,17 Dax 12 002,47 56,59 521,41 FTSE 100 7 365,26 27,83 222,43 CAC 40 INDEX 5 056,34 24,42 194,03 Shanghai Composite 3 363,63 -1,6 259,99 Bist 100 11 0423,1 0 32 284,44 RTS 1 084,41 16,83 -67,92 Currency USD/EUR 1,1884 -0,0088 0,1368 USD/GBP 1,2925 0,0007 0,0587 JPY/USD 110,24 0,53 -9,05 RUB/USD 58,5157 -0,3081 -2,7573 TRY/USD 3,4516 0,004 -0,0761 CNY/USD 6,594 -0,0023 -0,351