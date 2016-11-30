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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.11.2016)

    Нефть Brent – 46,38 долларов/баррель

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,38 -1,86 9,34
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,23 -1,85 7,95
    Золото (доллар/унция) 1 190,8 0 -242,3
    Индексы
    Dow-Jones 19 121,6 23,7 1 696,57
    S&P 500 2 204,66 2,94 160,72
    Nasdaq 5 379,92 11,11 372,51
    Nikkei 18 321,5 -35,39 -712,21
    Dax 1 0620,49 37,82 -122,52
    FTSE 100 6 772,00 -27,47 529,68
    CAC 40 4 551,46 41,07 -85,6
    Shanghai Composite 3 282,924 5,924 -256,256
    Bist 100 74 205,48 -784,75 2 478,49
    RTS 1 005,82 -12,36 248,78
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    USD/EUR 1,065 0,0036 -0,0206
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