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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.05.2017)

    Нефть Brent – 52,29 доллара/баррель

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,29 -0,01 -4,53
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,8 0 -3,92
    Золото (доллар/унция) 1 271,4 0 121,4
    Индексы
    Dow-Jones 21 080,28 0 1 317,68
    S&P 500 2 415,82 0 176,99
    Nasdaq 6 210,19 -0,01 827,08
    Nikkei 19 659,8 -27,04 545,43
    Dax 12 628,95 26,77 1 147,89
    FTSE 100 7 547,63 0 404,8
    CAC 40 5 332,47 -4,17 470,16
    Shanghai Composite 3 110,059 0 6,419
    Bist 100 97 725,95 192,67 19 587,29
    RTS 1 085,75 12,71 -66,58
    Валюта
    USD/EUR 1,1164 -0,0019 -0,9352
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