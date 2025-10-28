Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2025)
Финансы
- 28 октября, 2025
- 09:16
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,46
|
- 0,16
|
- 9,18
|
WTI (долл/барр)
|
65,15
|
3,84
|
- 6,57
|
Золото (долл/унция)
|
3 990,00
|
- 29,70
|
1 349,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 544,59
|
337,47
|
5 000,37
|
S&P 500
|
6 875,16
|
83,47
|
993,53
|
Nasdaq
|
23 637,46
|
432,59
|
4 326,67
|
Nikkei
|
50 512,32
|
1 212,67
|
10 617,78
|
Dax
|
24 308,78
|
68,89
|
4 399,64
|
FTSE 100
|
9 653,82
|
8,20
|
1 480,80
|
CAC 40 INDEX
|
8 239,18
|
13,55
|
858,44
|
Shanghai Composite
|
3 996,94
|
46,63
|
645,18
|
Bist 100
|
10 853,43
|
- 88,36
|
1 022,87
|
RTS
|
987,84
|
- 1,88
|
94,62
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1667
|
0,0000
|
0,1313
|
USD/GBP
|
1,3366
|
0,0000
|
0,0850
|
JPY/USD
|
151,8600
|
- 1,0000
|
- 5,3400
|
RUB/USD
|
79,2530
|
- 0,5000
|
- 34,2670
|
TRY/USD
|
41,9646
|
0,0900
|
6,6046
|
CNY/USD
|
7,0994
|
- 0,0100
|
- 0,2006
