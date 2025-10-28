Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2025)

Фото Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан Милли Меджлис

В Туве 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса В регионе

Цена на азербайджанскую нефть упала до $67 Энергетика

Азербайджан присоединился к Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью Внешняя политика

Пятерых иностранцев арестовали за подготовку теракта в Алматы В регионе

Фото За 9 месяцев результаты пяточного теста 114 человек оказались положительными Здоровье

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025) Финансы

Видео В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясения В регионе