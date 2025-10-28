İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.10.2025)

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:02
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    65,46

    - 0,16

    - 9,18

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,15

    3,84

    - 6,57

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 990,00

    - 29,70

    1 349,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 544,59

    337,47

    5 000,37

    S&P 500

    6 875,16

    83,47

    993,53

    Nasdaq

    23 637,46

    432,59

    4 326,67

    Nikkei

    50 512,32

    1 212,67

    10 617,78

    Dax

    24 308,78

    68,89

    4 399,64

    FTSE 100

    9 653,82

    8,20

    1 480,80

    CAC 40 INDEX

    8 239,18

    13,55

    858,44

    Shanghai Composite

    3 996,94

    46,63

    645,18

    Bist 100

    10 853,43

    - 88,36

    1 022,87

    RTS

    987,84

    - 1,88

    94,62

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1667

    0,0000

    0,1313

    USD/GBP

    1,3366

    0,0000

    0,0850

    JPY/USD

    151,8600

    - 1,0000

    - 5,3400

    RUB/USD

    79,2530

    - 0,5000

    - 34,2670

    TRY/USD

    41,9646

    0,0900

    6,6046

    CNY/USD

    7,0994

    - 0,0100

    - 0,2006
    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.10.2025)

