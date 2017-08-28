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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.08.2017)

    Цена нефти Brent осталась неизменной

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,41 0,00 -4,41
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,87 0,44 -5,85
    Золото (доллар/унция) 1 297,9 5,46 147,9
    Индексы
    Dow-Jones 21 813,67 30,27 2051,07
    S&P 500 2 443,05 4,08 204,22
    Nasdaq 6 265,64 -5,69 882,53
    Nikkei 19 452,61 -19,39 338,24
    Dax 12 167,94 -12,89 686,88
    FTSE 100 7 401,46 -5,6 258,63
    CAC 40 5 104,33 -8,8 242,02
    Shanghai Composite 3 331,52 12,37 227,88
    Bist 100 109 755,14 601,23 31 616,48
    RTS 1 060,49 10,53 -91,84
    Валюта
    USD/EUR 1,1924 0,0126 0,1408
    USD/GBP 1,2882 0,007 0,0544
    JPY/USD 109,36 -0,26 -9,93
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    TRY/USD 3,4395 -0,0462 -0,0882
    CNY/USD 6,6465 -0,0177 -0,2985
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