Main indicators of world commodity, stock and currency markets (28.08.2017)

28 August, 2017 10:00

Baku. 28 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel) 52,41 0,00 -4,41 WTI (dollar/barrel) 47,87 0,44 -5,85 Gold (dollar/ounce) 1 297,9 5,46 147,9 Indices Dow-Jones 21 813,67 30,27 2051,07 S&P 500 2 443,05 4,08 204,22 Nasdaq 6 265,64 -5,69 882,53 Nikkei 19 452,61 -19,39 338,24 Dax 12 167,94 -12,89 686,88 FTSE 100 7 401,46 -5,6 258,63 CAC 40 INDEX 5 104,33 -8,8 242,02 Shanghai Composite 3 331,52 12,37 227,88 Bist 100 109 755,14 601,23 31 616,48 RTS 1 060,49 10,53 -91,84 Currency USD/EUR 1,1924 0,0126 0,1408 USD/GBP 1,2882 0,007 0,0544 JPY/USD 109,36 -0,26 -9,93 RUB/USD 58,596 -0,5664 -2,677 TRY/USD 3,4395 -0,0462 -0,0882 CNY/USD 6,6465 -0,0177 -0,2985