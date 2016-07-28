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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.07.2016)

    Brent - 43,47 доллара/баррель

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/

     Последняя цена


    		Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Товар   
    Нефть Brent (долларов/
    баррель)    		43,47-1,46,43
    Нефть WTI (долларов/
    баррель)    		41,92-14,64
    Золото (долларов/унция) 1334,56,2-98,6
    Индексы   
    Dow-Jones18472,17-1,581047,14
    S&P 5002166,58-2,6122,64
    Nasdaq5139,8129,76132,4
    Nikkei16664,82281,78-2368,89
    Dax10319,5571,79-423,46
    FTSE 1006750,4326,4508,11
    CAC 40 INDEX4446,9652,19-190,1
    Shanghai Composite2992-58,17-547,18
    Bist 10075075,71386,273348,71
    RTS921,67-3,07164,63
    Валюта   
    USD/EUR1,10580,00720,0202
    USD/GBP1,32230,0093-0,1523
    JPY/USD105,40,74-15,15
    RUB/USD65,8-0,1227-6,7209
    TRY/USD3,0188-0,02760,0974
    CNY/USD6,67-0,0020,1763
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