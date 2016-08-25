Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2016)

25 августа, 2016 09:47

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 49,05 -0,91 12,01 Нефть WTI (доллар/баррель) 46,77 -1,33 9,49 Золото (доллар/унция) 1329,7 -16,4 -103,4 Индексы



Dow-Jones 18 481,48 -65,82 1 056,45 S&P 500 2 175,44 -11,46 131,5 Nasdaq 5 217,7 -42,38 210,29 Nikkei 16 597,3 13,46 -2 436,41 Dax 10 622,97 30,09 -120,04 FTSE 100 6 835,78 -32,73 593,46 CAC 40 4 435,47 14,02 -201,59 Shanghai Composite 3 085,88 -3,826 -453,3 Bist 100 76 116,31 -1 217,3 4 389,32 RTS 958,04 -14,21 201 Валюта



USD/EUR 1,1264 -0,0041 0,0408 USD/GBP 1,3232 0,0034 -0,1514 JPY/USD 100,45 0,21 -20,1 RUB/USD 65,259 0,645 -7,2619 TRY/USD 2,9517 -0,0014 0,0303 CNY/USD 6,659 0,0181 0,1653