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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2016)

    Нефть Brent – 49,05 доллара/баррель

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,05 -0,91 12,01
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,77 -1,33 9,49
    Золото (доллар/унция) 1329,7 -16,4 -103,4
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    Dow-Jones 18 481,48 -65,82 1 056,45
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    Bist 100 76 116,31 -1 217,3 4 389,32
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