Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2016)

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,05
|-0,91
|12,01
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,77
|-1,33
|9,49
|Золото (доллар/унция)
|1329,7
|-16,4
|-103,4
|Индексы
|Dow-Jones
|18 481,48
|-65,82
|1 056,45
|S&P 500
|2 175,44
|-11,46
|131,5
|Nasdaq
|5 217,7
|-42,38
|210,29
|Nikkei
|16 597,3
|13,46
|-2 436,41
|Dax
|10 622,97
|30,09
|-120,04
|FTSE 100
|6 835,78
|-32,73
|593,46
|CAC 40
|4 435,47
|14,02
|-201,59
|Shanghai Composite
|3 085,88
|-3,826
|-453,3
|Bist 100
|76 116,31
|-1 217,3
|4 389,32
|RTS
|958,04
|-14,21
|201
|Валюта
|USD/EUR
|1,1264
|-0,0041
|0,0408
|USD/GBP
|1,3232
|0,0034
|-0,1514
|JPY/USD
|100,45
|0,21
|-20,1
|RUB/USD
|65,259
|0,645
|-7,2619
|TRY/USD
|2,9517
|-0,0014
|0,0303
|CNY/USD
|6,659
|0,0181
|0,1653
Tural İbadlıАвтор новости
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