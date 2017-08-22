Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2017)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,85
|0,19
|- 4,97
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,73
|0,2
|- 5,99
|Золото (доллар/унция)
|1 293,39
|- 3,31
|143,39
|Индексы
|Dow-Jones
|21 703,75
|29,24
|1 941,15
|S&P 500
|2 428,37
|2,82
|189,54
|Nasdaq
|6 213,13
|- 3,4
|830,02
|Nikkei
|19 381,5
|- 11,63
|267,13
|Dax
|12 065,99
|- 99,2
|584,93
|FTSE 100
|7 318,88
|- 5,1
|176,05
|CAC 40
|5 087,59
|- 26,56
|225,28
|Shanghai Composite
|3 289,82
|2,92
|186,18
|Bist 100
|108 614,87
|1 412,44
|30 476,21
|RTS
|1 034,29
|6,44
|- 118,04
|Валюта
|USD/EUR
|1,18
|-0,0016
|0,1284
|USD/GBP
|1,2877
|-0,0025
|0,0539
|JPY/USD
|109,28
|0,31
|- 10,01
|RUB/USD
|59,1428
|0,1425
|- 2,1302
|TRY/USD
|3,498
|0,002
|- 0,0297
|CNY/USD
|6,6607
|- 0,0052
|- 0,2843
Cavid ƏzimovАвтор новости
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