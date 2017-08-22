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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2017)

    Нефть Brent – 51,85 доллара/баррель

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,85 0,19 - 4,97
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,73 0,2 - 5,99
    Золото (доллар/унция) 1 293,39 - 3,31 143,39
    Индексы
    Dow-Jones 21 703,75 29,24 1 941,15
    S&P 500 2 428,37 2,82 189,54
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    CAC 40 5 087,59 - 26,56 225,28
    Shanghai Composite 3 289,82 2,92 186,18
    Bist 100 108 614,87 1 412,44 30 476,21
    RTS 1 034,29 6,44 - 118,04
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