Main indicators of world commodity, stock and currency markets (22.08.2017)

22 August, 2017 09:54

22 August. Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 51,85 0,19 - 4,97 WTI (dollar/barrel) 47,73 0,2 - 5,99 Gold (dollar/ounce) 1 293,39 - 3,31 143,39 Indices Dow-Jones 21 703,75 29,24 1 941,15 S&P 500 2 428,37 2,82 189,54 Nasdaq 6 213,13 - 3,4 830,02 Nikkei 19 381,5 - 11,63 267,13 Dax 12 065,99 - 99,2 584,93 FTSE 100 7 318,88 - 5,1 176,05 CAC 40 INDEX 5 087,59 - 26,56 225,28 Shanghai Composite 3 289,82 2,92 186,18 Bist 100 108 614,87 1 412,44 30 476,21 RTS 1 034,29 6,44 - 118,04 Currency USD/EUR 1,18 -0,0016 0,1284 USD/GBP 1,2877 -0,0025 0,0539 JPY/USD 109,28 0,31 - 10,01 RUB/USD 59,1428 0,1425 - 2,1302 TRY/USD 3,498 0,002 - 0,0297 CNY/USD 6,6607 - 0,0052 - 0,2843