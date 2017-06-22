Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.06.2017)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|44,8
|-0,02
|- 12,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|42,52
|-0,01
|- 11,2
|Золото (доллар/унция)
|1 253,96
|8,16
|103,96
|Индексы
|Dow-Jones
|21 410,03
|-57,11
|1 647,43
|S&P 500
|2 435,61
|-1,42
|196,78
|Nasdaq
|6 233,95
|45,92
|850,84
|Nikkei
|20 138,5
|-0,29
|1 024,13
|Dax
|12 774,26
|-40,53
|1 293,2
|FTSE 100
|7 447,79
|-24,92
|304,96
|CAC 40
|5 274,26
|-19,39
|411,95
|Shanghai Composite
|3 184,4
|-28,19
|80,76
|Bist 100
|99 390,12
|120,85
|21 251,46
|RTS
|973,33
|-7,7
|- 179
|Валюта
|USD/EUR
|1,117
|0,0002
|0,0609
|USD/GBP
|1,2672
|0,0001
|0,0334
|JPY/USD
|111,12
|-0,27
|- 8,17
|RUB/USD
|60,3063
|0,6863
|- 0,9667
|TRY/USD
|3,5312
|0,0002
|- 0,0317
|CNY/USD
|6,8316
|0,0028
|- 0,1134
Cavid ƏzimovАвтор новости
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