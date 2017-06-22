Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.06.2017)

22 июня, 2017 10:03

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 44,8 -0,02 - 12,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 42,52 -0,01 - 11,2 Золото (доллар/унция) 1 253,96 8,16 103,96 Индексы Dow-Jones 21 410,03 -57,11 1 647,43 S&P 500 2 435,61 -1,42 196,78 Nasdaq 6 233,95 45,92 850,84 Nikkei 20 138,5 -0,29 1 024,13 Dax 12 774,26 -40,53 1 293,2 FTSE 100 7 447,79 -24,92 304,96 CAC 40 5 274,26 -19,39 411,95 Shanghai Composite 3 184,4 -28,19 80,76 Bist 100 99 390,12 120,85 21 251,46 RTS 973,33 -7,7 - 179 Валюта USD/EUR 1,117 0,0002 0,0609 USD/GBP 1,2672 0,0001 0,0334 JPY/USD 111,12 -0,27 - 8,17 RUB/USD 60,3063 0,6863 - 0,9667 TRY/USD 3,5312 0,0002 - 0,0317 CNY/USD 6,8316 0,0028 - 0,1134