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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.06.2017)

    Нефть Brent – 44,8 доллара/баррель

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 44,8 -0,02 - 12,02
    Нефть WTI (доллар/баррель) 42,52 -0,01 - 11,2
    Золото (доллар/унция) 1 253,96 8,16 103,96
    Индексы
    Dow-Jones 21 410,03 -57,11 1 647,43
    S&P 500 2 435,61 -1,42 196,78
    Nasdaq 6 233,95 45,92 850,84
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    Dax 12 774,26 -40,53 1 293,2
    FTSE 100 7 447,79 -24,92 304,96
    CAC 40 5 274,26 -19,39 411,95
    Shanghai Composite 3 184,4 -28,19 80,76
    Bist 100 99 390,12 120,85 21 251,46
    RTS 973,33 -7,7 - 179
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