Main indicators of world commodity, stock and currency markets (22.06.2017)

22 June, 2017 09:50

Baku. 22 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (dollar/barrel) 44,8 -0,02 - 12,02 WTI oil (dollar/barrel) 42,52 -0,01 - 11,2 Gold(dollar/ounce) 1 253,96 8,16 103,96 Indices Dow-Jones 21 410,03 -57,11 1 647,43 S&P 500 2 435,61 -1,42 196,78 Nasdaq 6 233,95 45,92 850,84 Nikkei 20 138,5 -0,29 1 024,13 Dax 12 774,26 -40,53 1 293,2 FTSE 100 7 447,79 -24,92 304,96 CAC 40 INDEX 5 274,26 -19,39 411,95 Shanghai Composite 3 184,4 -28,19 80,76 Bist 100 99 390,12 120,85 21 251,46 RTS 973,33 -7,7 - 179 Currency USD/EUR 1,117 0,0002 0,0609 USD/GBP 1,2672 0,0001 0,0334 JPY/USD 111,12 -0,27 - 8,17 RUB/USD 60,3063 0,6863 - 0,9667 TRY/USD 3,5312 0,0002 - 0,0317 CNY/USD 6,8316 0,0028 - 0,1134