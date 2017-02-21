Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2017)

21 февраля, 2017 10:07

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Биржи в США 20 февраля были закрыты по случаю Дня президентов, отмечаемого ежегодно в третий понедельник февраля. Поэтому биржевые показатели не изменились. Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,18 0,37 -0,64 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,4 0 -0,32 Золото (доллар/унция) 1 239,1 0 89,1 Индексы Dow-Jones 20 624,05 0 861,45 S&P 500 2 351,16 0 112,33 Nasdaq 5 838,58 0 455,47 Nikkei 19 251,08 16,46 136,71 Dax 11 827,62 70,6 346,56 FTSE 100 7 299,86 -0,1 157,03 CAC 40 4 864,99 -2,59 2,68 Shanghai Composite 3 239,96 37,885 136,32 Bist 100 88 587,66 -242,75 10 449 RTS 1 152,21 0 -0,12 Валюта USD/EUR 1,0614 -0,0002 0,0098 USD/GBP 1,2463 0,0051 0,0125 JPY/USD 113,1 0,26 -6,19 RUB/USD 57,9786 -0,3129 -3,2944 TRY/USD 3,6245 -0,0064 0,0968 CNY/USD 6,8785 0,012 -0,0665