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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2017)

    Нефть Brent – 56,18 доллара/баррель

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Биржи в США 20 февраля были закрыты по случаю Дня президентов, отмечаемого ежегодно в третий понедельник февраля. Поэтому биржевые показатели не изменились.

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,18 0,37 -0,64
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,4 0 -0,32
    Золото (доллар/унция) 1 239,1 0 89,1
    Индексы
    Dow-Jones 20 624,05 0 861,45
    S&P 500 2 351,16 0 112,33
    Nasdaq 5 838,58 0 455,47
    Nikkei 19 251,08 16,46 136,71
    Dax 11 827,62 70,6 346,56
    FTSE 100 7 299,86 -0,1 157,03
    CAC 40 4 864,99 -2,59 2,68
    Shanghai Composite 3 239,96 37,885 136,32
    Bist 100 88 587,66 -242,75 10 449
    RTS 1 152,21 0 -0,12
    Валюта
    USD/EUR 1,0614 -0,0002 0,0098
    USD/GBP 1,2463 0,0051 0,0125
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    TRY/USD 3,6245 -0,0064 0,0968
    CNY/USD 6,8785 0,012 -0,0665
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