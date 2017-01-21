 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2017)

    Нефть Brent - 55,49 доллара/баррель

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,49 1,09 -1,33
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,42 0,12 -1,3
    Золото (доллар/унция) 1210,2 3,45 60,2
    Индексы
    Dow-Jones 19827,25 94,85 64,65
    S&P 500 2271,31 7,62 32,48
    Nasdaq 5555,33 15,25 172,22
    Nikkei 19137,91 -25,09 23,54
    Dax 11630,13 33,24 149,07
    FTSE 100 6954,21 -254,23 -188,62
    CAC 40 INDEX 4764,07 -77,07 -98,24
    Shanghai Composite 3123,14 -0,14 19,5
    Bist 100 83067,15 766,83 4928,49
    RTS 1138,99 2,37 -13,34
    Валюта
    USD/EUR 1,0703 0,0028 -0,9813
    USD/GBP 1,2375 0,0026 0,0037
    JPY/USD 114,62 -0,23 -4,67
    RUB/USD 59,6068 -0,1236 -1,6662
    TRY/USD 3,7682 -0,0549 0,2405
    CNY/USD 6,8765 0,0069 -0,0685
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi