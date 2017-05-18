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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.05.2017)

    Нефть Brent – 52,21 доллара/баррель

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,21 0,56 -4,61
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,07 0,41 -4,65
    Золото (доллар/унция) 1 258,7 22,3 108,7
    Индексы
    Dow-Jones 20 606,93 -372,82 844,33
    S&P 500 2 357,03 -43,64 118,2
    Nasdaq 6 011,23 -158,64 628,12
    Nikkei 19 499,37 -309,1 385
    Dax 12 631,61 -172,92 1150,55
    FTSE 100 7 503,47 -18,56 360,64
    CAC 40 5 317,89 -88,21 455,58
    Shanghai Composite 3 104,442 -8,522 0,802
    Bist 100 95 724,95 -436,55 17 586,29
    RTS 1 104,3 -8,65 -48,03
    Валюта
    USD/EUR 1,1159 0,0076 -0,9357
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