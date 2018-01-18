Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.01.2018)

Баку. 18 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,38
|0,23
|2,51
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,97
|0,24
|4,42
|Золото (доллар/унция)
|1 339,2
|2,1
|29,9
|Индексы
|Dow-Jones
|26 115,65
|322,79
|1 396,43
|S&P 500
|2 802,56
|26,14
|128,95
|Nasdaq
|7 298,28
|74,59
|394,89
|Nikkei
|23 947,6
|96,79
|1 182,66
|Dax
|13 183,96
|-62,37
|266,32
|FTSE 100
|7 725,43
|-30,5
|37,66
|CAC 40
|5 493,99
|-19,83
|181,43
|Shanghai Composite
|3 444,671
|8,077
|137,501
|Bist 100
|116 592,5
|2 174,14
|1 259,5
|RTS
|1 264,7
|3,51
|110,27
|Валюта
|USD/EUR
|1,2186
|-0,0074
|0,0181
|USD/GBP
|1,3831
|0,0039
|0,0318
|JPY/USD
|111,29
|0,84
|-1,4
|RUB/USD
|56,8596
|0,3188
|-0,8293
|TRY/USD
|3,8186
|0,0218
|0,0204
|CNY/USD
|6,4343
|-0,0097
|-0,0725
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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