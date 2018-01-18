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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.01.2018)

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,38 0,23 2,51
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,97 0,24 4,42
    Золото (доллар/унция) 1 339,2 2,1 29,9
    Индексы
    Dow-Jones 26 115,65 322,79 1 396,43
    S&P 500 2 802,56 26,14 128,95
    Nasdaq 7 298,28 74,59 394,89
    Nikkei 23 947,6 96,79 1 182,66
    Dax 13 183,96 -62,37 266,32
    FTSE 100 7 725,43 -30,5 37,66
    CAC 40 5 493,99 -19,83 181,43
    Shanghai Composite 3 444,671 8,077 137,501
    Bist 100 116 592,5 2 174,14 1 259,5
    RTS 1 264,7 3,51 110,27
    Валюта
    USD/EUR 1,2186 -0,0074 0,0181
    USD/GBP 1,3831 0,0039 0,0318
    JPY/USD 111,29 0,84 -1,4
    RUB/USD 56,8596 0,3188 -0,8293
    TRY/USD 3,8186 0,0218 0,0204
    CNY/USD 6,4343 -0,0097 -0,0725
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