Main indicators of world commodity, stock and currency markets (18.01.2018)

18 January, 2018 09:33

Baku. 18 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barel) 69,38 0,23 2,51 WTI (dollar/barel) 63,97 0,24 4,42 Gold (dollar/ounce) 1 339,2 2,1 29,9 Indices Dow-Jones 26 115,65 322,79 1 396,43 S&P 500 2 802,56 26,14 128,95 Nasdaq 7 298,28 74,59 394,89 Nikkei 23 947,6 96,79 1 182,66 Dax 13 183,96 -62,37 266,32 FTSE 100 7 725,43 -30,5 37,66 CAC 40 INDEX 5 493,99 -19,83 181,43 Shanghai Composite 3 444,671 8,077 137,501 Bist 100 116 592,5 2 174,14 1 259,5 RTS 1 264,7 3,51 110,27 Currency

USD/EUR 1,2186 -0,0074 0,0181 USD/GBP 1,3831 0,0039 0,0318 JPY/USD 111,29 0,84 -1,4 RUB/USD 56,8596 0,3188 -0,8293 TRY/USD 3,8186 0,0218 0,0204 CNY/USD 6,4343 -0,0097 -0,0725