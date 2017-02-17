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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2017)

    Нефть Brent – 55,65 доллара/баррель

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,65 -0,1 -1,17
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,36 0,25 -0,36
    Золото (доллар/унция) 1 241,6 8,5 91,6
    Индексы
    Dow-Jones 20 619,77 7,91 857,17
    S&P 500 2 347,22 -2,03 108,39
    Nasdaq 5 814,9 -4,54 431,79
    Nikkei 19 230,77 -207,21 116,4
    Dax 11 757,24 -36,69 276,18
    FTSE 100 7 277,92 -24,49 135,09
    CAC 40 4 899,46 -25,4 37,15
    Shanghai Composite 3 229,619 16,629 125,979
    Bist 100 88 186,86 304,89 10 048,2
    RTS 1 176,11 3,52 23,78
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    USD/EUR 1,0674 0,0073 -0,9842
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