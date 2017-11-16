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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2017)

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 61,87 -0,34 5,05
    Нефть WTI (доллар/баррель) 55,33 -0,37 1,61
    Золото (доллар/унция) 1 277,7 -5,2 127,7
    Индексы
    Dow-Jones 23 271,28 -138,19 3 508,68
    S&P 500 2 564,62 -14,25 325,79
    Nasdaq 6 706,21 -31,66 1 323,1
    Nikkei 22 323,7 251,03 3 209,33
    Dax 12 976,37 -57,11 1 495,31
    FTSE 100 7372,61 -41,81 229,78
    CAC 40 5 301,25 -14,33 438,94
    Shanghai Composite 3 402,524 -27,024 298,884
    Bist 100 107 716,5 -2 432 29 577,84
    RTS 1 116,53 -20,33 -35,8
    Валюта
    USD/EUR 1,1791 -0,0007 0,1275
    USD/GBP 1,3171 0,0006 0,0833
    JPY/USD 112,88 -0,58 -6,41
    RUB/USD 60,2165 -0,2474 -1,0565
    TRY/USD 3,8809 -0,0053 0,3532
    CNY/USD 6,624 -0,0121 -0,321
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