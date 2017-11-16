Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2017)

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,87
|-0,34
|5,05
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,33
|-0,37
|1,61
|Золото (доллар/унция)
|1 277,7
|-5,2
|127,7
|Индексы
|Dow-Jones
|23 271,28
|-138,19
|3 508,68
|S&P 500
|2 564,62
|-14,25
|325,79
|Nasdaq
|6 706,21
|-31,66
|1 323,1
|Nikkei
|22 323,7
|251,03
|3 209,33
|Dax
|12 976,37
|-57,11
|1 495,31
|FTSE 100
|7372,61
|-41,81
|229,78
|CAC 40
|5 301,25
|-14,33
|438,94
|Shanghai Composite
|3 402,524
|-27,024
|298,884
|Bist 100
|107 716,5
|-2 432
|29 577,84
|RTS
|1 116,53
|-20,33
|-35,8
|Валюта
|USD/EUR
|1,1791
|-0,0007
|0,1275
|USD/GBP
|1,3171
|0,0006
|0,0833
|JPY/USD
|112,88
|-0,58
|-6,41
|RUB/USD
|60,2165
|-0,2474
|-1,0565
|TRY/USD
|3,8809
|-0,0053
|0,3532
|CNY/USD
|6,624
|-0,0121
|-0,321
Nərmin RəhimovaАвтор новости