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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2017)

    Нефть Brent - 55,45 долларов/баррель

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		55,45-0,56-1,37
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		52,37-0,64-1,35
    Золото (доллар/унция)1196,2-3,646,2
    Индексы00
    Dow-Jones19885,73-5,27123,13
    S&P 5002274,644,235,81
    Nasdaq5574,1226,63191,01
    Nikkei19287,28152,58172,91
    Dax11629,18108,14148,12
    FTSE 1007337,8145,44194,98
    CAC 40 INDEX4922,4958,5260,18
    Shanghai Composite3112,764-6,5269,124
    Bist 10081532,98641,943394,32
    RTS1158,76-16,526,43
    Валюта00
    USD/EUR1,06430,003-0,9873
    USD/GBP1,21820,002-0,0156
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