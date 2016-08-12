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    ​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2016)

    Нефть Brent – 46,04 доллара/баррель

    Баку.12 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,04 1,99 9
    Нефть WTI (доллар/баррель) 43,49 1,78 6,21
    Золото (доллар/унция) 1 350 -1,9 -83,1
    Индексы
    Dow-Jones 18 613,52 117,86 1 188,49
    S&P 500 2 185,79 10,3 141,85
    Nasdaq 5 228,4 23,81 220,99
    Nikkei 16 735,12 0 -2 298,59
    Dax 10 742,84 91,95 -0,17
    FTSE 100 6 914,71 48,29 672,39
    CAC 40 4 503,95 51,94 -133,11
    Shanghai Composite 3 002,64 -16,11 -536,54
    Bist 100 79 033,57 1 077,92 7 306,58
    RTS 9 525,81 8 579,18 8 768,77
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    USD/EUR 1,1137 -0,0039 0,0281
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