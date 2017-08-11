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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2017)

    Нефть Brent – 51,9 доллара/баррель

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,9 - 0,8 - 4,92
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,59 - 0,97 - 5,13
    Золото (доллар/унция) 1 290,1 10,8 140,1
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    Dow-Jones 21 844,01 - 204,69 2 081,41
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