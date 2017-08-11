Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2017)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,9
|- 0,8
|- 4,92
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,59
|- 0,97
|- 5,13
|Золото (доллар/унция)
|1 290,1
|10,8
|140,1
|Индексы
|Dow-Jones
|21 844,01
|- 204,69
|2 081,41
|S&P 500
|2 438,21
|- 35,81
|199,38
|Nasdaq
|6 216,87
|- 135,46
|833,76
|Nikkei
|19 729,74
|21,99
|615,37
|Dax
|12 014,3
|- 139,7
|533,24
|FTSE 100
|7 389,94
|- 108,12
|247,11
|CAC 40
|5 115,23
|- 30,47
|252,92
|Shanghai Composite
|3 261,75
|- 13,823
|158,11
|Bist 100
|107 800,4
|- 914,18
|29 661,76
|RTS
|1 029,26
|- 5,72
|- 123,07
|Валюта
|USD/EUR
|1,1772
|0,0013
|0,1256
|USD/GBP
|1,2977
|- 0,0027
|0,0639
|JPY/USD
|109,2
|- 0,87
|- 10,09
|RUB/USD
|60,125
|0,0406
|- 1,148
|TRY/USD
|3,5417
|0,0041
|0,014
|CNY/USD
|6,647
|- 0,0273
|- 0,298
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook