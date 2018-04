Main indicators of world commodity, stock and currency markets (11.08.2017)

11 August, 2017 09:46

Baku. 11 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 51,9 - 0,8 - 4,92 WTI (dollar/barrel) 48,59 - 0,97 - 5,13 Gold (dollar/ounce) 1 290,1 10,8 140,1 Indices Dow-Jones 21 844,01 - 204,69 2 081,41 S&P 500 2 438,21 - 35,81 199,38 Nasdaq 6 216,87 - 135,46 833,76 Nikkei 19 729,74 21,99 615,37 Dax 12 014,3 - 139,7 533,24 FTSE 100 7 389,94 - 108,12 247,11 CAC 40 INDEX 5 115,23 - 30,47 252,92 Shanghai Composite 3 261,75 - 13,823 158,11 Bist 100 107 800,4 - 914,18 29 661,76 RTS 1 029,26 - 5,72 - 123,07 Currency

USD/EUR 1,1772 0,0013 0,1256 USD/GBP 1,2977 - 0,0027 0,0639 JPY/USD 109,2 - 0,87 - 10,09 RUB/USD 60,125 0,0406 - 1,148 TRY/USD 3,5417 0,0041 0,014 CNY/USD 6,647 - 0,0273 - 0,298