Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2017)

10 августа, 2017 09:37

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 52,7 0,56 -4,12 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,56 0,39 -4,16 Золото (доллар/унция) 1 279,3 16,7 129,3 Индексы Dow-Jones 22 048,7 -36,64 2 286,1 S&P 500 2 474,02 -0,9 235,19 Nasdaq 6 352,33 -18,13 969,22 Nikkei 19 707,75 -288,26 593,38 Dax 1 2154 -138,05 672,94 FTSE 100 7 498,06 -44,67 355,23 CAC 40 5 145,7 -73,19 283,39 Shanghai Composite 3 275,573 -6,297 171,933 Bist 100 108 714,6 -924,54 30 575,92 RTS 1 034,98 -13,71 -117,35 Валюта USD/EUR 1,1759 0,0007 0,1243 USD/GBP 1,3004 0,0012 0,0666 JPY/USD 110,07 -0,25 -9,22 RUB/USD 60,0844 0,2192 -1,1886 TRY/USD 3,5376 0,004 0,0099 CNY/USD 6,6743 -0,0318 -0,2707