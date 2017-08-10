Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2017)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,7
|0,56
|-4,12
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,56
|0,39
|-4,16
|Золото (доллар/унция)
|1 279,3
|16,7
|129,3
|Индексы
|Dow-Jones
|22 048,7
|-36,64
|2 286,1
|S&P 500
|2 474,02
|-0,9
|235,19
|Nasdaq
|6 352,33
|-18,13
|969,22
|Nikkei
|19 707,75
|-288,26
|593,38
|Dax
|1 2154
|-138,05
|672,94
|FTSE 100
|7 498,06
|-44,67
|355,23
|CAC 40
|5 145,7
|-73,19
|283,39
|Shanghai Composite
|3 275,573
|-6,297
|171,933
|Bist 100
|108 714,6
|-924,54
|30 575,92
|RTS
|1 034,98
|-13,71
|-117,35
|Валюта
|USD/EUR
|1,1759
|0,0007
|0,1243
|USD/GBP
|1,3004
|0,0012
|0,0666
|JPY/USD
|110,07
|-0,25
|-9,22
|RUB/USD
|60,0844
|0,2192
|-1,1886
|TRY/USD
|3,5376
|0,004
|0,0099
|CNY/USD
|6,6743
|-0,0318
|-0,2707
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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