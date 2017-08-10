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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2017)

    Нефть Brent – 52,7 долларов/баррель

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,7 0,56 -4,12
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,56 0,39 -4,16
    Золото (доллар/унция) 1 279,3 16,7 129,3
    Индексы
    Dow-Jones 22 048,7 -36,64 2 286,1
    S&P 500 2 474,02 -0,9 235,19
    Nasdaq 6 352,33 -18,13 969,22
    Nikkei 19 707,75 -288,26 593,38
    Dax 1 2154 -138,05 672,94
    FTSE 100 7 498,06 -44,67 355,23
    CAC 40 5 145,7 -73,19 283,39
    Shanghai Composite 3 275,573 -6,297 171,933
    Bist 100 108 714,6 -924,54 30 575,92
    RTS 1 034,98 -13,71 -117,35
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