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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.11.2016)

    Нефть Brent - 46,04 долларов/баррель

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/

     Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		46,04-0,119
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		44,980,097,7
    Золото (доллар/унция)1274,5-4,9-158,6
    Индексы  
    Dow-Jones18332,7473,14907,71
    S&P 5002139,568,0495,62
    Nasdaq5193,4927,32186,08
    Nikkei16224,71-952,5-2809
    Dax10482,3225,37-260,69
    FTSE 1006843,1336,23600,81
    CAC 40 INDEX4476,8915,68-160,17
    Shanghai Composite3147,88714,555-391,293
    Bist 10076367,79685,834640,8
    RTS972,668,69215,62
    Валюта  
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