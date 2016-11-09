Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.11.2016)

9 ноября, 2016 09:43

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 46,04 -0,11 9 Нефть WTI (доллар/

баррель) 44,98 0,09 7,7 Золото (доллар/унция) 1274,5 -4,9 -158,6 Индексы Dow-Jones 18332,74 73,14 907,71 S&P 500 2139,56 8,04 95,62 Nasdaq 5193,49 27,32 186,08 Nikkei 16224,71 -952,5 -2809 Dax 10482,32 25,37 -260,69 FTSE 100 6843,13 36,23 600,81 CAC 40 INDEX 4476,89 15,68 -160,17 Shanghai Composite 3147,887 14,555 -391,293 Bist 100 76367,79 685,83 4640,8 RTS 972,66 8,69 215,62 Валюта USD/EUR 1,1026 -0,0015 0,017 USD/GBP 1,2379 -0,0017 -0,2367 JPY/USD 105,16 0,7 -15,39 RUB/USD 63,8114 0,1648 -8,7095 TRY/USD 3,1561 -0,0117 0,2347 CNY/USD 6,787 0,0104 0,2933